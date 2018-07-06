Большие надежды: россияне верят в победу сборной над хорватами

Российские футбольные болельщики полны оптимизма накануне четвертьфинального матча чемпионатам мира Россия – Хорватия, который пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных (56%) верят в победу российской команды. Лишь 15% прогнозируют успех Хорватии, а 10% – ничью.

Многие россияне (68%) намерены следить за игрой: 65% – дома или на работе, 1% – в кафе или баре, 2% – в фанзоне и на стадионе в Сочи.

Судя по данным социологов, каждый третий (32%) убежден, что сборная России дойдет до полуфинала. При этом 14% верят в выход в финал, в возможность завоевать чемпионский титул – еще 14%.

Как считают участники опроса, Россия наряду с Бразилией является фаворитом мундиаля – 20% и 14% соответственно. На третьем месте – сборная Франции. За Хорватию – лишь 2% респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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