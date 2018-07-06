В Москве избит актер из сериала «Солдаты»

В центре Москвы подвергся избиению 45-летний актер театра и кино Сергей Погосян, известный по художественным фильмам и сериалам, в том числе «Солдаты», «Продается дача», «Перекресток» и другим. ЧП произошло в ночь на 6 июля на остановке общественного транспорта «1-й Бабьегородский переулок», передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, актера избил водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Н1». Мужчины были опрошены, после этого 31-летний сотрудник «Мосгортранса» и пострадавший были доставлены в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка для дальнейшего разбирательства.

Известно, что артист получил травму носа, однако от медпомощи отказался. О причинах конфликта не сообщается.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.18

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