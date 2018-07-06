Началось: cтартовал процесс организации референдума против пенсионной реформы

В Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ. Как сообщила пресс-служба компартии, первое в стране региональное собрание инициативной группы по проведению плебесцита прошло накануне в Центральном доме литераторов. Его участниками стали более 100 человек.

Как подчеркнул член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, «нет никакой необходимости проводить эту людоедскую реформу». По его словам, вопрос референдума звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Как предполагается, для подготовки референдума будет создан штаб во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, в который войдут представители десятков общественных организаций.

Отмечается, что необходимо сформировать 43 региональные инициативные группы, однако заявки поступили уже из 70 регионов.

За 45 дней организаторам предстоит собрать 2 млн подписей. Однако, как утверждают в КПРФ, это не проблема – в ходе неформального опроса референдум поддержали 1,5 млн человек.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

Сергей Рязанский ушел из отряда космонавтов. / В Москве избит актер из сериала «Солдаты». / Большие надежды: россияне верят в победу сборной над хорватами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»