Песков признался: Путин следит за реакцией общества на пенсионную реформу

Президент РФ Владимир Путин следит за общественной реакцией на проект изменения пенсионного законодательства. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который ранее пытался всех убедить, что Кремль в целом и Путин лично не имеют никакого отношения к планам правительства РФ о повышении пенсионного возраста.

«Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и…параметры предлагаемые. Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства «никогда не ограничивается только принятием сухих отчетов ведомств и всегда накладывает это на иные источники информации, поэтому в этом плане никаких сомнений быть не должно».

Песков также добавил, что экспертная проработка этой темы «сейчас ведется по диагонали: правительство – законодательные органы».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ. Как сообщила пресс-служба компартии, первое в стране региональное собрание инициативной группы по проведению плебесцита прошло накануне в Центральном доме литераторов.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.07.18

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