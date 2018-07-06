«Пенсионная истерика» власти: последствия непредсказуемы

Повышение пенсионного возраста, которое «истерично» продавливает правительство РФ, вызывает огромное раздражение в обществе, что может привести к страшным и непредсказуемым последствиям. Как сказала в интервью РИА «Новый День» политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август, отсутствие четкой аргументации со стороны лоббистов реформы и насаждаемая «неизбежность» ее принятия только подливают масла в огонь.

Эксперт обратила внимание, что резкое отторжение предлагаемого варианта пенсионной реформы в российском обществе стало следствием фактического отказа власти от диалога с обществом. При этом адекватное обоснование непопулярной инициативы так и не прозвучало.

«Пока действия политиков похожи на некоторую истерику, иначе сам подход к пенсионной реформе в том виде, в котором ее предлагают, а правильнее сказать, навязывают, был бы иным. При этом доводы, которые приводит власть, многими экспертами переводятся как «мы потратили все деньги, надо что-то делать». Это не самый лучший вариант», – подчеркнула Август.

С ее точки зрения, поскольку реформа затрагивает абсолютно все слои населения, было бы логичнее сначала провести общественную дискуссию и только после этого разрабатывать план действий. «Это нельзя решить одним шагом. Она (реформа) требует серьезного экспертного и исследовательского подхода, чтобы были объяснены все движущие мотивы, чтобы это было разложено в цифрах, а не так, как это преподносится сейчас», – считает Август.

«По сути предлагаемое решение – это слом всех общественных традиций, привычек, отказ от того, что действовало много лет и не менялось в течение десятилетий. Это в любом случае не очень приятно, а сейчас происходит и полное игнорирование общественного мнения», – констатировала политтехнолог.

Вместе с тем Август обратила внимание на несколько негативных последствий реформы, которые очевидны уже сейчас. В частности, эксперт напомнила о распространённой «психологии работодателей», многие из которых готовы отправить своих работников на пенсию уже в 50 лет.

«Мы знаем, что у нас служба занятости досрочно отправляет людей на пенсию, тех, кто 2-3 года, не может найти работу. В один миг работодателей никто не переиначит – понятно, что всем нужны люди в полном здравии, готовые работать с утра до ночи и полностью отдаваться делу. Вряд ли такие последствия просчитаны», -отметила Август.

Другим крайне важным последствием реформы, как полагает эксперт, станет фактическое закрытие рынка труда для выпускников вузов.

«У нас и сейчас достаточно высока безработица, в том числе и среди молодежи. Сейчас естественным образом люди старшего возраста будут всячески держаться за свое место, хорошо, если это будет сопровождаться их обучением и саморазвитием. Но в результате мы получим еще бОльшую безработицу среди молодежи, а это приведет к социальному унынию, потому что всем этим ребятам нужно куда-то девать свою энергию. Что с этим делать, пока никто не понимает, рецептов нет», – подчеркнула Август.

При этом, как считает эксперт, у подрастающего поколения и так «довольно циничное отношение ко всем государственным инициативам».

«Сейчас они (молодежь) получат ещё одно подтверждение этому. Увидят, что их родители, которые ценят и любят свое государство, оказались ему не особо нужны…Кто подсчитал последствия таких социальных настроений? Это все может привести к достаточно неожиданным эффектам», – выразила опасения Август.

Как считает эксперт, социальная нестабильность несет для России большие риски. «Любой сложной ситуацией можно воспользоваться. Где тонко – там и рвется. Если сейчас кому-то придет в голову этим воспользоваться – появятся настоящие «воины», то может случиться все, что угодно», – сказала она.

Август также выразила уверенность, что оппозиции необходимо четко выразить свою позицию и делать акцент не на эмоциональных доводах против реформы, а на экономических. «Есть те, кто оперирует экономическими обоснованиями, а не только лозунгами. На самом деле, оппозиции было бы правильно хорошо взвесить то, что они говорят и предлагают», – считает она.

«Возможно, в каком-то виде реформа нужна. За десятилетия жизнь изменилась, мы живем в другом государстве. Но, наверное, все-таки проводить реформы нужно не так категорично и с пониманием последствий», – подчеркнула эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ. Как сообщила пресс-служба компартии, первое в стране региональное собрание инициативной группы по проведению плебесцита прошло накануне в Центральном доме литераторов.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.18

«Ответочка» на американские пошлины: правительство РФ не решилось на полное возмещение ущерба. / Пиар против здравого смысла. Судебный перерыв в деле «ТоАЗа» вызвал информационную войну. / В России может появиться монета в полрубля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»