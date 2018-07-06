Рэкет по-таджикски: подмосковная банда 8 лет грабила и убивала людей

Следственный комитет России предъявил обвинения двум гражданам Таджикистана в организации банды, которая на протяжении не менее 8 лет занимались рэкетом и убийствами. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, на счету таджикской ОПГ минимум три убийства и несколько покушений на территории Москвы и Московской области.

По данным ведомства, банда была организована не позднее 2009 года. Таджики вовлекли в нее своих соотечественников для «совершения убийств с целью устрашения и завладения имуществом». Известно, что на их счету убийство одного и покушение на убийство четырёх человек на территории рынка в Москве в 2009 году.

Кроме этого, в 2010 году обвиняемые совершили убийство двух соотечественников в Пушкинском районе Подмосковья, а в 2016 году в Москве угнали автомобиль своего соотечественника и вымогали у него 600 тысяч рублей.

Выйти на след преступников правоохранительным органам удалось только в 2017 году. К тому времени один из организаторов банды уже был мертв.

Возбуждено уголовное дело по статьям п.п «а,ж,е» ч.2 ст. 105 УК РФ «(Убийство») п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ («Разбой) п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ («вымогательство»), а также ч.ч. 1,2 ст. 209 УК РФ («Банитизм»).

В СКР уточнили, что в настоящее время члены банды задержаны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.18

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