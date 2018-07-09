В Москве проломили голову депутату Госдумы

Депутат Госдумы и глава комитета по экономической политике Сергей Жигарев попал в больницу с серьезными телесными повреждениями. Врачи диагностировали у парламентария гематому, закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки.

Медики также подозревали перелом челюсти, однако это не подтвердилось, передает «РЕН-ТВ».

По данным Nation News, депутат был избит накануне вечером у дома №18/2 на улице Полины Осипенко. Причиной мог стать дорожный конфликт. Сообщается, что неизвестный, похожий на уроженца одной из южных республик, подошел к «Мерседесу» Жигарева, открыл дверь и набросился на него с кулаками. Затем вытащил депутата из машины и продолжил избиение.

Сообщается, что, несмотря на полученные травмы, Жигарев от госпитализации отказался.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.07.18

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