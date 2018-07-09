«Красная лента»: «Левый фронт» запустил флеш-моб против пенсионной реформы

Красная лента может стать символом сопротивления повышению пенсионного возраста. С такой инициативой выступило движение «Левый фронт», объявившее о начале соответствующего флеш-моба.

«Если вы не согласны с повышением пенсионного возраста, если вы требуете проведения референдума по этому вопросу, если вы поддерживаете требование об отставке антинародного правительства Медведева, то мы предлагаем вам осуществить следующие действия», – говорится в заявлении.

Активисты призвали противников скандальной реформы не только носить красную ленту на одежде, но и привязывать ее к зданиям, где располагаются органы власти – к Госдуме, Совету Федерации, правительству РФ, администрации президента, федеральным министерствам, региональным парламентам, региональным и городским администрациям. В социальных сетях «Левый фронт» предлагает использовать хештег #краснаялента.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.07.18

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