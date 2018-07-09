Глупость или диверсия: аргументы за пенсионную реформу не выдерживают критики

Пенсионная реформа, предлагаемая кабинетом министров во главе с Дмитрием Медведевым, – «невероятная глупость либерального правительства или осознанная диверсия против России». Об этом заявил вице-президент Центра Кургиняна Юрий Бялый. По его оценке, аргументы за повышение пенсионного возраста не выдерживают критики.

Эксперт отметил, что большинство жителей России «в полной мере испытывают на себе удар экономического кризиса, связанного с общими проблемами российской экономики и болезненными санкциями против страны». Реальные доходы и реальные зарплаты граждан «за 3,5 года упали на 10% и 17% соответственно».

«Люди, уже достигшие пенсионного возраста, сразу подсчитали, что эта реформа крадет из их семейных бюджетов честно заработанную пенсию за 2 года. А это в среднем 350 тысяч рублей, на которые они, будущие пенсионеры, рассчитывали. Уже 90% наших граждан, по данным опросов, против этой реформы. И опять-таки, рейтинги нашего правительства, нашего премьера и нашего президента за месяц очень существенно обрушились», – констатировал эксперт в видеокомментарии, размещенном сообществе «Суть времени».

Анализируя ситуацию с пенсионной реформой, Бялый не оставил камня на камне от аргументов правительственных и околоправительственных защитников реформы. В частности, он пояснил, как пополняется Пенсионный фонд в сравнении с ведущими европейскими странами, которые, как и Россия, записали в свои Конституции принцип социального государства. Так, если в РФ на пенсионное обеспечение тратится около 7,5% валового внутреннего продукта, то в Германии, Франции, Италии, Испании, – уже от 12 до 17% ВВП.

«При этом во всех перечисленных странах соотношение между числом работающих и числом пенсионеров даже хуже, чем в России. Так, может, нам просто нужно увеличить долю ВВП, направляемую на пенсионное обеспечение, увеличивать зарплаты, которые у нас действительно в основном нищенские, и увеличить, как того требует Конвенция международной организации труда, до 40% соотношение между размером пенсии и размером предыдущей зарплаты пенсионера?» – призвал Бялый.

В то же время он обратил внимание, что правительственные либералы возражают – «этого, мол, не позволяет уровень развития российской экономики». Однако, по его мнению, если бы российская власть «правильно и разумно» ответила на ряд назревших вопросов, то «проблема пенсионной реформы вообще бы не возникала».

Бялый напомнил, что Россия до сих пор не ратифицировала в полном объеме международную конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, прежде всего, «ее статью 20 о незаконном обогащении, статью 54 о конфискации незаконно приобретенного имущества и статью 57 о возвращении активов».

«Почему это не сделано? – спрашивает эксперт. – Далее – почему наш Центробанк регулярно сообщает об огромных триллионных тратах на спасение банков, разоренных незаконными действиями их хозяев, и на выплаты обманутым вкладчикам этих банков? Но при этом обладающий и властью, и технологиями, и персоналом Центральный банк не может выявить махинацию воровства в момент совершения преступлений, а не тогда, когда их хозяева уже сбежали вместе с наворованными активами в Лондон?»

Кроме того, Бялый задается и другими актуальными вопросами: почему «в нашей бедной стране со слабой экономикой чуть не быстрее всех в мире растет число долларовых миллионеров и миллиардеров»? Почему «из России непрерывно выводятся за рубеж огромные объемы валюты, но в стране чуть ли не самые либеральные в мире законодательства в сфере контроля за выводом капиталов?»

«Например, как могла возникнуть ситуация, описанная президенту Татьяной Голиковой – когда за 11 месяцев прошедшего года из бюджета ушло более полутора триллионов рублей, из которых 1 трлн был израсходован нецелевым образом, а полтриллиона вообще исчезли неизвестно куда», – возмутился эксперт.

При этом он отметил, что правительство РФ стремится равняться на мировой опыт в сфере пенсионного законодательства, но не вводит «существующую почти везде в мире прогрессивную шкалу подоходного налога, по которой чем больше доходы человека, тем большую их долю он платит в виде налогов в бюджет».

Бялый также считает утопичными заявления о повышении ожидаемой продолжительности жизни. По его оценке, правительство РФ и их сторонники молчат о реальности: данные Росстата демонстрируют, что «эта ожидаемая продолжительность жизни мужчин выше объявленного пенсионного возраста в 65 лет всего лишь в 37 субъектах РФ из 85». То есть, «с учетом распределения населения по регионам, до нового пенсионного возраста будет доживать только около половины мужчин», – констатировал он.

«Есть и опубликованные осенью 2017 года данные исследований Всемирного банка. По ним, в России смертность мужчин в возрасте до 65 лет – самая высокая в мире, 43%, – сказал Бялый. – Ну и наконец у Всемирной организации здравоохранения есть свой статистический показатель, который называется возраст здоровой трудоспособности. В 2017 году организация определила средний для мужчин и женщин возраст на уровне 63,4 года. Значит, большинство российских мужчин и женщин, если будут доживать до нового пенсионного возраста, то уже заведомо больными».

Как считает эксперт, правительственные «фейки» призваны оправдать законопроект, последствия которого весьма серьезны. В результате реформы на российский рынок труда «уже за первые два года выйдут дополнительно примерно 800 тысяч человек». Между тем, по данным Росстата, в последние годы он не расширяется, а в среднем сжимается – сокращается примерно на 45 тысяч человек в год.

«По данным Академии труда и социальных отношений, сейчас положительный прирост количества рабочих мест обеспечивают всего лишь 3 субъектах федерации. Это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а во всех остальных 82 субъектах рынок труда стагнирует или попросту падает. А ведь люди пенсионного возраста заведомо не могут сменять так называемых гастарбайтеров из южных республик в роли строителей, дворников, разнорабочих и т.д. И уже сейчас большинство работодателей прямо или косвенно показывает, что людей старше 40-45-50 лет принимать на работу не хотят», – пояснил Бялый.

В этой ситуации он прогнозирует в случае реализации реформы огромную безработицу, которая приведет, как всегда в рыночной экономике, к резкому снижению платы за труд: «чем больше конкуренция за рабочее место, тем меньше работодатель платит».

Еще один «фейк» реформатов, по оценке Бялого, – так называемая демографическая яма «лихих 90-х», из-за которой необходимо повышать пенсионный возраст. Между тем, авторы законопроекта вовсе не рассматривают «риск или угрозу новой демографической ямы, которую эта реформа вызовет».

Дело в том, как пояснил эксперт, в России, в отличие от «Запада, на который пытается ровняться наше правительство, почти повсеместно сохраняется традиционная структура семьи: «молодые обязательно помогают, чем могут, родителям, а родители помогают, чем могут, молодым».

«Решение о рождении ребенка молодая семья обычно принимает в расчете на то, что вскоре часть забот у них возьмут бабушки, а молодая мама пойдет зарабатывать. Но если бабушки в результате объявленной реформы не смогут уйти на пенсию и сидеть с внуками, то молодая семья либо отложит рождение первого ребенка, и уж тем более – второго, третьего, либо, увы, вообще не станет его рожать. Со всеми вытекающими отсюда демографическими последствиями», – предупредил Бялый.

По его словам, уже сейчас видно, что многие граждане понимают или «нутром чувствуют» большие неприятности от реформы. Несмотря на чемпионат мира по футболу, заботы на огородах, «множество людей подписывает петиции против законопроекта» и заявляет о готовности выйти на уличные протесты.

Еще не начавшись, реформа, констатировал Бялый, «резко обострила негативное отношение масс к власти и ухудшила социально-психологический климат в стране».

«То есть она (реформа) объективно ослабила Россию, которая сегодня находится фактически в осадном положении и перед лицом острейших международных вызовов – политических, экономических и военных. Потому представляется, что расчет вдохновителей реформы идет на то, чтобы дополнить эти внешние вызовы организацией протестных масс на следующую попытку цветной революции, которая наконец обрушит и власть Путина, и вместе с ней и Россию. Я понимаю, что это сильная гипотеза, но она первой приходит в голову», – заключил эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

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