В Москве продюсер и актер из сериала «Бригада» задержан с травматом

В Москве актер и продюсер сериала «Бригада», президент Ассоциации каскадеров России 71-летний Александр Иншаков задержали с травматическим оружием. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, Иншаков был задержан в здании Центра международной торговли на Краснопресненской набережной с травматическим пистолетом и патронами к нему.

«Было оружие, да, составили протокол на этом и закончилось. У меня есть разрешение, пистолет в машине лежал, и все. Штраф, может, и выпишут, когда буду забирать оружие. А так я оружие сдал», – цитирует слова Иншакова Lenta.ru.

Он отметил, что пистолет лежал у него в машине и он не знал, что по закону во время проведения чемпионата мира по футболу транспортировка оружия запрещена.

На артиста был составлен протокол об административном нарушении, после этого он был отпущен.

Иншаков – советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, певец, а также президент Ассоциации каскадёров России, с 2013 года – президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ.

Он снимался в таких культовых фильмах как «Асса» и «Человек с бульвара Капуцинов». Кроме этого, он являлся продюсером сериала «Бригада», где сыграл одну из ролей.

Москва, Мария Вяткина

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