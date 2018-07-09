Перспектива: пенсионную систему снова придется реформировать после 2020 года

Российская пенсионная система действительно нуждается в реформировании и модернизации, однако правительство РФ решило пойти по пути наименьшего сопротивления, просто сократив число граждан, которым нужно выплачивать пенсии. Как пояснил в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в результате таких действий после 2020 года пенсионную систему снова придется менять, вопрос, каким – пока остается открытым.

Комментируя предложение властей повысить пенсионный возраст, Гращенков согласился, что жить по социальным нормам, которые были установлены еще в прошлом веке, сейчас некорректно. «Они были установлены еще в Советском союзе и являются продолжением пенсионной стратегии, которая зародилась еще в дореволюционной Германии, где по нормам каждый работающий шахтер кормил 14-го неработающего шахтера. Потом эта практика была воспринята Советским союзом, где примерно на 14 работающих был один неработающий гражданин», – сказал Гращенков.

Как пояснил эксперт, сегодня в России экономика базируется на совершенно других принципах, что предполагает иной подход к социальному обеспечению.

«Как мы рассчитаем норму прибыли и выработки человека, который работал на цифровом производстве? Мы должны исходить из того, что меняются нормы труда, и они будут меняться в ближайшем будущем: как мы видим, повсеместно в простых профессиях происходит вытеснение человека роботом», – обратил внимание политолог.

Таким образом, как полагает эксперт, новая пенсионная система должна быть разработана, «исходя из новых подходов к оценке труда, и не быть просто пособием на дожитие». «Пенсия не должна быть тем, чем она является сегодня – минимальной нормой обеспечения от государства, а должна быть понятной единицей стоимости труда, исходя из новой реальности», – уверен Гращенков.

В этой связи он подчеркнул, что реформа в виде повышения пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин – не принесет должного эффекта, кроме временной экономии бюджетных средств.

«Повышение пенсионного возраста – это временная мера, которая направлена на то, чтобы перестать расходовать бюджетные средства в ближайший год. Сэкономить некое количество бюджетных средств за счет того, что выплаты просто производить не будут. Это понятная резервная норма – отрезать себе большой кусок пирога не в виде забираемых налогов, а того, что уже находится в руках государства. Это просто отбор средств населения», – констатировал эксперт.

С его точки зрения, нынешняя пенсионная реформа приведет к тому, что множество по-настоящему хороших специалистов будут отброшены вниз карьерной лестницы.

«Где гарантии трудоустройства? У нас после 50 лет устроиться на работу довольно проблематично. Получается, что пожилые люди будут отброшены на низкооплачиваемые, низкоквалифицированные работы. Из инженеров и учителей – в охранников и дешевых продавцов», – прогнозирует Гращенков.

При этом политолог подчеркнул, что есть гораздо более продвинутые варианты, как можно провести пенсионную реформу.

«Есть разработки, как должен формироваться Пенсионный фонд, откуда в него можно перебрасывать средства, как на нем можно зарабатывать и получить эффект уже в ближайшем будущем. Все эти экономические параметры не раз просчитывались не только нашими специалистами, но и зарубежными. Совместив этот опыт, можно было бы провести реформу реально улучшающую жизнь пенсионеров, а не просто откусывающую кусок. Сейчас это просто попытка перестать платить деньги, которые мы уже давно заплатили», – считает он.

Как полагает Гращенков, основная проблема в том, что пенсионную систему в любом случае придется в скором будущем менять и подстраивать под новые реалии жизни.

«Пенсионную систему нужно будет дореформировать, но получается, что они (правительство) откладывают это решение. У меня ощущение, что сейчас стоит задача на 1-2 года, а то и три, – отсрочить это. Решение будет приниматься после 2020 года, исходя из тех экономических реалий, которые сложатся в стране к тому времени – сейчас слишком многие параметры неизвестны. Мне кажется, тут нет никакой стратегии, а есть желание решить существующие проблемы за счет Пенсионного фонда, а через три года вернуться к вопросу, исходя из того, что мы будем иметь на руках», – предположил Гращенков.

В то же время, по его мнению, поскольку стратегии и четкого плана, что делать с пенсионной системой, нет, правительство, возможно, попытается отыграть ситуацию назад, вернув пенсионный возраст или к прежним значениям или понизив его, однако шансов для этого очень мало.

«Если случится чудо, цены на нефть вырастут, санкции снимут, и никто не захочет думать о том, как реально реформировать пенсионную систему, возможен такой откат обратно с популистской целью повышения рейтинга власти среди населения. Но не думаю, что нас такое возможно. Если рубикон перейден, вряд ли что-то заставит принять решение вернуть все обратно», – считает эксперт.

Вместе с тем Гращенков обратил внимание, что в нынешнем варианте эта «антисоциальная программа», с которой несогласно около 90% населения, может быть смягчена.

«Сегодня на уровне формирования, если это будет сильно негативно отражаться на рейтинге власти, послабление возможно», – отметил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ. Как сообщила пресс-служба компартии, первое в стране региональное собрание инициативной группы по проведению плебесцита прошло накануне в Центральном доме литераторов.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.18

В Москве продюсер и актер из сериала «Бригада» задержан с травматом. / Власти Туниса загнали страну в террористическую ловушку. / Новейшую вакцину от ВИЧ протестировали на людях. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»