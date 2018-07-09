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Понедельник, 9 июля 2018, 17:32 мск

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Замдекану юрфака МГУ грозит до 10 лет по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Известному юристу грозит до десяти лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

Суд не стал арестовывать Степанова-Егиянца, а дал сторонам время на сбор доказательств – защиты и обвинения. Рассмотрение вопроса перенесено на 10 июля на 14:00. При этом подробности дела пока не раскрываются.

По данным газеты «Коммерсантъ», замдекана юрфака МГУ по учебно-методической работе Владимир Степанов-Егиянц – член экспертного совета управления президента РФ по противодействию коррупции. Он также входит в экспертный совет временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации, входил в межведомственный экспертный совета по совершенствованию законодательства в области регулирования отношений, связанных с обработкой персональных данных при минсвязи. Кроме того, Степанов-Егиянц – член экспертного совета по нормотворческой деятельности и вопросам правового просвещения ГУ МВД России по Москве и член научно-консультативного совета при Московском областном суде.

Москва, Ольга Ветрова

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