Издевательство: мэрия Москвы отправила противников пенсионной реформы в парк

Мэрия Москвы в очередной раз отказала штабу против пенсионной «реформы» в митинге 18 июля в центре российской столицы – на площади Суворовской или Сахарова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил бывший лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

«Вместо этого нас маниакальным упорством гонят в Сокольники. Почему маниакальным? Только у параноика возникает такой необоснованный страх перед угрозой безопасности, которым пронизан ответ нам г-на Олейника. Протест в связи с планами ГД проштамповать 19 июля ограбление народа, видимо, пройдет в какой-то нетривиальной форме», – заявил политик на своей странице в Facebook.

Митрохин опубликовал документ правительства Москвы, в котором говорится, что «проведение акции в центре Москвы невозможно» в связи с действием указа президента РФ об особенностях проведения публичных мероприятий во время чемпионата мира по футболу, который, кстати, заканчивается 15 июля, тогда как шествие и митинг против повышения пенсионного возраста планировалось провести 18 июля.

«По-видимому, проводить митинг 18 июля мы не будем. Сокольники это для нас неприемлемый вариант, это издевательство. Мы сейчас продумываем возможность пикетной формы, либо 18 числа, либо в день рассмотрения закона, 19 июля, возле Государственной думы», – отметил Митрохин в комментарии «Интерфаксу».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

Инициатива правительства вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России.

Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ. Как сообщила пресс-служба компартии, первое в стране региональное собрание инициативной группы по проведению плебесцита прошло накануне в Центральном доме литераторов.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.18

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