Спасет ли Путин Россию от пенсионной реформы Опрос на сайте РИА «Новый День»

Президент России Владимир Путин, обещавший в ходе своей предвыборной кампании повернуть власть лицом к людям, остается последней надеждой на отмену реализации людоедской идеи экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста, которую активно продвигает правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Впрочем, как считают большинство наблюдателей, глава государства, как максимум, может лишь сократить запланированный кабинетом министров срок выхода граждан РФ на пенсию – на год-два или три. Судя по теленовостям федеральных каналов, власть не намерена отказываться от такой реформы – ее противники уже стали агентами Запада, которые подрывают «стабильность» и действуют в «лучших» традициях украинских националистов.

Тем не менее, в ходе президентских выборов Путин неоднократно подчеркивал, что «в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан», а эксперты начали говорить о долгожданной «человекоцентричности» в политике государства. Однако, судя по действиям правительства РФ, этот постулат программы главы государства будет нарушен. Скептики уже заявляют, что Путин обманул ожидания народа, хотя еще в 2005 году обещал не повышать пенсионный возраст в стране. «Пока я президент, такого решения принято не будет», – заявлял тогда глава государства.

Примечательно, что почти 90% жителей России выступают против повышения пенсионного возраста – всем очевидно, что правительство не использует все возможные способы, чтобы не допустить такое разграбление граждан.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к читателям: Спасет ли Путин Россию от пенсионной реформы?

Варианты ответов:

Нет, Путин заранее одобрил повышение пенсионного возраста

Сомневаюсь, но Путин может найти компромисс между правительством и народом

Да, президент РФ не допустит «людоедскую реформу»

Мне все равно – государство всегда обманывает граждан

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