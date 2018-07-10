«Единая Россия» против Путина: итоги опроса о пенсионной реформе

Подавляющее большинство жителей России не верит, что президент РФ Владимир Путин не в курсе пенсионной реформы, объявленной правительством Дмитрия Медведева. 95,36% участников опроса на сайте РИА «Новый День» считают, что подобные инициативы могут проводиться только с ведома и одобрения главы государства.

Лишь 1,31% респондентов уверены, что повышение пенсионного возраста – идея правительства РФ, а президент сосредоточен на внешней политике.

В многочисленных комментариях читатели РИА «Новый День» оценивают реформу как «стыд и позор» действующей власти. «Путин все знает», «Стыд и позор», «Президент причастен к реформе и виновен во всех бедах в России, так как устал работать», «Президент и правительство – главные враги для России», «Президент с Кудриным давно это запланировали», «Только почему молчит или забыл про свои обещания, или боится. Вот только чего?», «Прекрасно все знает Путин. Это ОН поставил вновь Медведева на этот пост – лицемеры. Нарушают открыто Конституцию», «Это команда международного валютного фонда, а Россия ее выполняет», – отмечают участники голосования и считают, что правительство и президент должны уйти в отставку.

Вместе с тем, прозвучало мнение, что «наш президент уже давно ничего не решает» – «он исполнитель роли «президента Путина».

При этом некоторые читатели РИА «Новый День» верят, что Путин здесь не причём. «Его хотят таким способом раньше времени убрать с поста. Это делает все партия «Единая Россия». В то же время прозвучало мнение, что пенсионная реформа является часть многоходовой операции, в результате которой правительство Медведева будет отправлено в отставку.

«Многоходовочка», «Путин молчит, потому что готовится убрать это правительство с поддержкой всего народа», – предполагают участники голосования.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» со 2 по 10 июля. В голосовании приняли участие 12 103 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.18

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