В Москве мать ранила ножницами дочь

На юго-востоке Москвы многодетная мать ранила ножницами 13-летнюю дочь. Уголовное дело против женщины возбуждено по статье УК РФ «покушение на убийство». Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

ЧП произошло в квартире дома на улице Липчанского. По данным следствия, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на девочку-подростка и нанесла ей несколько ударов руками, затем – два удара ножницами в грудную клетку.

Кроме того, наказав дочь, мать не выпускала ее из дома следующие два дня. Однако, когда девочка вышла из квартиры, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая помощь.

Следователи намерены допросить родственников, соседей и знакомых детей и установить условия проживания несовершеннолетних. Они также проверят, не привлекалась ли раньше мать к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.18

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