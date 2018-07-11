Госдума готова смягчить пенсионную реформу, правительство против

Законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин на 5 лет, для женщин – на 8 будет принят в первом чтении в Госдуме в нынешнем варианте. По данным осведомленных источников, которых цитирует «Интерфакс», сейчас депутаты не знают «подноготную» документа и выясняют ее последствия у правительства, однако известно, что второе чтение намечено на осень.

При этом в информационное поле сделан «вброс» о послаблениях, на которые готова пойти власть, якобы снизив возрастную планку для женщин на три года. Если верить источникам, параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы после обсуждения документа на экспертном уровне. Однако в правительстве РФ это не подтверждают.

«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде <…> Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года – до 60 лет <…> Окончательного решения еще нет», – сказал источник «Интерфакса» в Госдуме.

Другой источник также подтвердил, что возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин – с 63 до 60 лет – «реальна».

Кроме этого, появилась информация о том, что могут быть внесены изменения в положение проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж – 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины).

Примечательно, что вопросы корректировки сроков, на которые будет увеличен пенсионный возраст, обсуждаются в условии, когда сами депутаты не понимают последствий принимаемого ими решения.

«Депутаты задавали вопросы по сути, пытаясь понять, сколько будут стоить бюджету конкретные новации и каков в итоге будет эффект от пенсионной реформы. Каково будет реальное увеличение пенсии с учетом ожидаемой инфляции. Какой «минус» даст оплата больничных – их увеличения следует ожидать», – прокомментировал еще один источник заседание президиума фракции «Единая Россия» с участием главы Минтруда Максима Топилина, которое прошло накануне.

Также отмечается, что депутаты опасаются возможности роста числа инвалидов, что может стать дополнительным обременением для бюджета. Еще одной проблемой могут стать пособия по безработице и компенсации, привязанные к действующему пенсионному возрасту 55 и 60 лет. «Пока не на все вопросы от представителя правительства получены ответы», – отмечает источник.

Между тем в министерстве труда РФ уже опровергли планы по смягчению законопроекта. Как сказал журналистам заместитель министра труда Андрей Пудов, размер пенсий будет расти темпами выше инфляции только в случае предложенного правительством повышения пенсионного возраста женщин до 63 лет, мужчин – до 65 лет.

«Если по существу отвечать и коротко, то те параметры увеличения размеров пенсии, которые мы озвучивали, а именно, возможности увеличения пенсии сверх инфляции фактически в два раза уже в 2019 году, то есть рост пенсии с 14400 до 15400 как средние размеры для рабочих пенсионеров в 2019 году сформирован на основании тех подходов, которые есть прямо сейчас в законопроекте. Изменение плавное пенсионного возраста до женщин до 2034 года до 63, для мужчин – до 65. Соответственно, мы не закладывали в параметры увеличения размеров пенсии иных подходов, связанных с размером изменения возраста», – цитирует чиновника RNS.

Пудов подчеркнул, что изменение подходов к возрасту означает изменение увеличения размера пенсии. «Я не могу давать вам оценку ложности, не ложности, я говорю вам просто факт: я уже в ответе сформулировал, что расчёт именно такой, как я сказал. Изменение подходов к возрасту означает только одно: тогда меняется и сумма увеличения размера пенсии», – сказал замминистра труда.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Стоит отметить, что ряд экспертов и оппозиционных политиков ранее отмечали, что если протесты жителей против пенсионной реформы примут массовый характер, власть может пойти на уступки и смягчить реформу, повысив пенсионный возраст не на 5 и 8 лет, а, к примеру, на 2 и 3 года.

Москва, Мария Вяткина

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