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Четверг, 12 июля 2018, 18:04 мск

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Мошенником, обманувшим саудовского болельщика на 15 млн рублей, оказался ливанец

Личность мошенника, обманувшего болельщика из Саудовской Аравии на 15,5 млн рублей, установлена. Им оказался уроженец Ливана 1968 года, зарегистрированный в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Преступление было совершено в столице в конце июня. Злоумышленник похитил крупную сумму у болельщика, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и товарищей.

Встреча футбольного фаната с мошенником состоялась 24 июня на Мытной улице. Доверчивый саудит отдал «посреднику» 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы. Однако после этого мужчина скрылся, а пострадавший обратился в полицию.

Сообщается, что подозреваемый арестован заочно. Предпринимаются меры к его задержанию.

Москва, Ольга Ветрова

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