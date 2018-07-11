Власти Москвы ищут «правильных» пенсионеров для рекламы антинародной реформы

Руководители центров социальной защиты Москвы получили указание искать пенсионеров для съемок на Первом канале на тему повышение пенсионного возраста. Об этом сообщила муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева.

«Съемки будут в эти пятницу, субботу и воскресенье. На каждую передачу нужно найти по 10 человек работающих пенсионеров, чтобы они рассказали, как им удается оставаться активными, вести интересную жизнь. Желательно, чтобы эти пенсионеры также принимали участие в проекте «активное долголетие. Каждый округ должен предоставить не менее чем по 3 человека», – отметила депутат в своем блоге.

При этом Андреева подчеркнула, что центры соцзащиты Москвы работают за бюджетные деньги под руководством департамента социальной защиты правительства Москвы. Москвичи перечисляют им свои налоги, чтобы они заботились о стариках, инвалидах, малообеспеченных семьях с детьми и других социально незащищенных слоях населения.

«Вместо того, чтобы помогать пенсионерам, инвалидам, детям, сотрудники этих центров ищут людей для рекламы повышения пенсионного возраста на федеральном телевидении. Правительство Собянина за наши налоги занимается рекламой антинародного, грабительского закона о повышении пенсионного возраста», – подчеркнула депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.18

Жители России все больше верят «мировое правительство». / Налоговики не получат доступ к счетам всех россиян: Минфин против. / Меркель ответила Трампу на критику отношений с Россией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»