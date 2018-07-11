Правительство РФ ведет страну к либеральной антиутопии: повышение пенсионного возраста планировалось с 1995 года

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по примеру Общественной палаты РФ поддержал проект правительства о повышении пенсионного возраста, которое якобы было очевидно ещё с 1995 года. Более того, эксперты обратили внимание, что в рамках рыночной экономики, государство должно в результате дореформирования системы практически полностью отказаться от пенсий в нынешнем их виде.

В то же время, как передает корреспондент РИА «Новый День», другая часть экспертного сообщества сходится на том, что мера, которую предлагает кабинет министров, является непродуманной и необоснованной, выход из кризиса пенсионной системы не предвидится.

Председатель СПЧ Михаил Федотов подчеркнул, что решение повысить возраст выхода на пенсию назрело уже давно – «в пользу» этого говорят и демографические показатели, и опыт ряда развитых стран.

«Еще в 1995 году в постановлении правительства РФ от 7 августа 1995 года № 790 «О мерах по реализации Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации», было закреплено, что решающим фактором нагрузки на пенсионную систему является пенсионный возраст, поскольку именно он определяет соотношение численности пенсионеров и лиц, занятых в народном хозяйстве», – подчеркнул глава СПЧ.

При этом Федотов отметил, что в «этом документе стратегического планирования правительство признало, что повышение пенсионного возраста необходимо».

«В качестве срока, когда должен будет начаться постепенный переход к повышению пенсионного возраста с целью увеличения размера пенсий, было названо второе десятилетие 21 века», – сказал он, в очередной раз подтверждая, что все прежние обещания президента РФ Владимира Путина о том, что пенсионный возраст не будет повышен, могут оказаться заведомой ложью.

В этой связи бывший министр экономики РФ, член СПЧ, председатель постоянной комиссии по экономическим правам и свободам Евгений Ясин, при котором и было разработано соответствующие постановление, выразил уверенность, что ситуация, когда размер пенсий составляет 35% к средней зарплате, в то время как в развитых странах – 60-70 % – недопустима.

«Это (повышение пенсионного возраста) совершенно необходимые меры, которые давным-давно нужно принимать. С начала 2000-х вопрос стоял уже достаточно остро. Как-то же нужно выходить из положения. Мы должны понимать это обстоятельство. Хотя я сам либерал, я должен поддержать правительство, это шаг в верном направлении», – сказал Ясин.

Наравне с этим Федотов все же признал, что продавливать инициативу о повышении пенсионного возраста «силой» нельзя. «При любом варианте изменения пенсионной системы важно делать это максимально спокойно, без спешки, без нажима, открыто и публично», – сказал он.

Глава СПЧ пояснил, что эта тема сейчас привлекает повышенное внимание общественности – если в 2017 году в период с 14 по 30 июня в адрес президента поступило 182 обращения, то в этом году эти показатели превышены почти в 20 раз.

«В 30% случаев граждане высказывают опасения, что увеличение пенсионного возраста приведет к еще большему уровню безработицы в стране, причем проблема трудоустройства станет еще более актуальна как для пожилых людей, так и для молодежи», – сказал Федотов.

Он также сообщил, что более 28% недовольны законопроектом, 18 % считает, что реформа приведет к снижению рождаемости в стране, более 10% опасаются, что произойдет снижение продолжительности жизни, особенно мужской части населения. При этом почти 6% недовольных, считают, что законопроект умаляет из права и свободы.

«Наконец, почти 4 процента заявителей предлагают главе государства вынести вопрос увеличения пенсионного возраста на референдум», – сказал он.

Как отметил доктор экономических наук Иосиф Дискин, нынешнее предложение правительства – «попытка решать сложнейшую социальную проблему привычным бюрократическим способом», которая уже привела к потере общественного консенсуса, сформированного после возвращения Крыма в состав России.

«Что мы имеем в результате? Мы вернулись к уровню доверия к власти периода 2012-2013 года, мы потеряли весь потенциал консолидации, посткрымский консенсус. Это так быстро не вернешь. Все из-за чего? Если бы был подготовлен нормальный законопроект, который бы включал элемент пенсионной реформы и который бы решал весь комплекс социально-трудовых проблем, которые с ними связаны: закон переподготовки, создание трудового арбитража, реальное ежегодное обсуждение на рынке труда… Если бы все это входило в закон, и нас сначала убедили, а потом принимали решение, мы бы не имели той напряженной ситуации, когда мы собираем подписи за референдум», – сказал Дискин.

По его словам, сейчас правительство продавливает решение, которое «в среднесрочной перспективе будет генерировать социально-политические риски».

«И это в условиях, когда нам необходима консолидация общества для осуществления прорыва, который, как заявил президент, нам жизненно необходим», – подчеркнул эксперт.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со своей заявила, что предложение о повышении пенсионного возраста на 5 и 8 лет, которое внесено в Госдуму – это не реформа и не может быть панацей в решении проблем пенсионной системы.

«Это законопроект, касающийся одного закона и одной группы общественных отношений. Закон не о повышении возраста, а о повышении пенсии – таков был замысел. Мы должны рассмотреть все возможные инструментарии для решения вопроса, поставленного президентом», – сказал она.

По ее словам, стране нужна реальная пенсионная реформа. «Было бы более интересно, если бы за нынешним этапом мы видели и другие этапы: это и усиление гарантий, включая квотирование рабочих мест, и вопросы возможности переподготовки работников, и вопросы пересмотра подходов к медико-социальной экспертизе, и дифференцированный подход для учета различий в разных сферах занятости и условий вредного производства и тяжелых условий труда», – сказала омбудсмен.

Президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко подчеркнул, что предложение правительства непродуманно и аргументы «за» – натянуты.

«Основа предложений – прогнозируемое повышение продолжительности жизни. Исходя из прогнозов, к 2026 году среднее время дожития составит 6 лет для мужчин и 14 – для женщин. В условиях сокращения доступа к качественно медицине и сокращению покупательской способности выход на плановые показатели представляется сомнительным. Аргументы не могут быть признаны самодостаточными. Продолжительность здоровой жизни у нас на 10-15 лет ниже, чем в развитых странах, где пенсионный возраст действительно ниже, как отмечает правительство», – отметил Кравченко.

Он обратил внимание, что повышение пенсионного возраста даже на 1 год уменьшит количество пенсионеров на 2 млн человек, а полная реализация законопроекта сократит число более чем на 10 млн.

«При этом предлагаемая правительством надбавка в 1000 рублей увеличивает пенсию всего на 7%. Это сопоставимо с потребительской инфляцией по тем товарам, которые могут себе позволить пенсионеры. Несправедливая ситуация, когда количество пенсионеров уменьшают на треть, а пенсии увеличивают всего на несколько процентов», – констатировал глава КТР.

По его словам, демографические тенденции, о которых говорит правительство, тоже «не выглядят столь катастрофично».

«Сейчас на 100 трудоспособных лиц приходится 79 нетрудоспособных: пенсионеров, детей, подростков. К 2035 году, согласно прогнозам, число увеличится до 85 человек. То есть нагрузка на работающих увеличится на 6%. Ясно, что в России только производительность труда может расти в год сопоставимыми темпами. По мнению профсоюзов, данный законопроект является несправедливым», – подчеркнул Кравченко.

При этом глава КТР поспорил с тем, что у России большое число работающих пенсионеров старше 55 и 60 лет.

«У нас примерно 9 млн работающих пенсионеров. Но это те, кто вышел на пенсию досрочно по выслуге лет, тех кто продолжает работать после наступления пенсионного возраста всего чуть больше 3 млн человек, 8% от всех пенсионеров», – сказал он.

Представитель профсоюзов выразил уверенность, что предложение о повышении пенсионного возраста должно рассматриваться «после целого ряда мер, которые изрядно должны повлиять» на социальную и экономическую ситуацию, а также на рынок труда, в том числе он обратил внимание на борьбу с теневым трудовым рынком и на качественную и доступную медицинскую помощь.

Несколько настораживающими в этом ключе выглядит предложение Ясина, который, выступая на заседании, подчеркнул, что при реформировании системы нужно идти дальше повышения пенсионного возраста. По его словам, основой будущей пенсионной системы в России должны быть накопления самих граждан.

«Об этом нужно думать уже сегодня, в процессе перехода. Я поразился однажды, прочитав, что можно вообще можно обойдись без пенсионной системы. Вы просто создаете накопления, и есть некий государственный фонд, который приспособлен, чтобы оказывать помощь сравнительно небольшому числу своих сограждан, тем – кто нуждается. Я так полагаю, что цель наша не в том, чтобы использовать поддержку бюджета, а в создании перспективной модели рыночной экономики, где пенсии превращаются в инвестицию», – сказал он.

«Нам надо повышать размер пенсии. А для этого мы должны сделать так, чтобы наши трудящиеся создавали свои накопления. Когда у вас будут частные инвестиции, будет источник для выплаты пенсий. Основой пенсионной системы, в конце концов, должны стать накопления населения», – продолжил экс-министр экономики.

Однако он не пояснил, каким образом инвестиции граждан будут защищены от кризисных явлений в нестабильной российской экономике, которая по-прежнему зависит от цен на нефть и другие сырье, формирующихся западных биржах.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – в ряде регионов прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» и Федерация независимых профсоюзов России, политические партии и общественные движения, объявив о подготовке митингов протеста по всей России. Кроме того, в Москве начался процесс организации всероссийского референдума о пенсионном возрасте, который инициирует КПРФ.

Согласно результатам последнего социологического исследования «Левада-Центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

На этом фоне рейтинги доверия к руководству России начали стремительно падать.

Москва, Мария Вяткина

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