Возможна эпидемия: в «Бутырке» карантин

В московском СИЗО «Бутырка» объявлен карантин по кори. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, на карантине находится 25 камер из-за кори среди арестантов. «Фактически, это один из корпусов. Арестантов не водят на следственные действия, отключена вентиляция в целях предотвращения распространения заболевания. Ежедневно все 25 камер обходят врачи», – цитирует слова Мельникова РИА «Новости».

Он отметил, что продолжительность карантина в «Бутырке» и меры, которые будет в дальнейшем предпринимать руководство СИЗО, будут зависеть от масштабов распространения болезни.

Мельников уточнил, что в настоящий момент несколько подсудимых с подозрением на корь доставлены в больницу СИЗО «Матросская тишина».

Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости (почти 100 %), которое характеризуется высокой температурой до 40,5°C, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Болезнь часто приводит к осложнениям и может приводить к летальному исходу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.07.18

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