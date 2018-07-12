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Четверг, 12 июля 2018, 17:59 мск

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Дело эксперта, «разоблачившего» «пьяного» мальчика, направлено в суд

Громкое уголовное дело против заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз» Михаила Клейменова, который «нашел» в крови погибшего в ДТП мальчика алкоголь, направлено в суд. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, эксперт обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как установило следствие, в апреле 2017 года во дворе дома 39 мкр Павлино г. Железнодорожного Московской области под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову было поручено проведение экспертизы тела. Однако при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании.

Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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