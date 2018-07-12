Из Тюмени в Екатеринбург: уральский журналист устроил пеший протест против пенсионной реформы

Уральский журналист, бывший боец ополчения Донбасса Ростислав Журавлев выбрал оригинальный и непростой способ борьбы с пенсионной реформой. Свою акцию он назвал «Пешком домой, как до пенсии», и теперь преодолевает 320 км – расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Молодой человек ночует в поле или в лесу, борется с мозолями, комарами, жаждой и общается с жителями глубинки, где ему стало очевидно, что против жителей России ведется война на уничтожение.

В интервью РИА «Новый День» Журавлев, который сейчас держит путь на Богданович, сообщил, что решил избрать «гандистскую» (от имени Ганди) форму протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме и проверить себя. «Я ведь вообще живу на два города: в Тюмени у меня семья, в Екатеринбурге я родился, там родные, друзья. И считаю, будет интересен такой формат акции. Совмещаю дорогу с журналистикой, общаюсь и смотрю, как люди живут», – отметил он.

По его словам, впечатление от уральских городов и деревень, которые попадались на его пути, «удручающее».

«Когда захожу в город, встречаюсь с местным депутатом каким-нибудь. И меня возят, показывают: вот здесь был колхоз, здесь – завод. Все в руинах, все развалено. Людям работать негде. Некогда преуспевающие предприятия были искусственно обанкрочены и уничтожены. Для чего? Наверное, чтобы освободить рынок для европейских, иностранных товаров. И все проблемы связаны, – делает вывод журналист. – Сейчас идет чемпионат мира по футболу, большой спортивный праздник. Но пора бы уже от этих грез отойти: зрелищ нам хватило, дайте нам хлеба. А хлеб у нас отбирают».

«Подножкой» на его пути стали жажда и капитализм. В городе Пышма, как отметил Журавлев, в советское время колонок с артезианской водой, открытых для всех, было очень много – «можно было идти от колонки до колонки, пить воду». Однако теперь местные чиновники с водоканалом закрыли их на амбарные замки.

«Хочешь попить воды – плати деньги и тебе ключ дадут. Вот такой звериный оскал капитализма. А что дальше? Завтра нам легкие померят – за воздух будем платить?» – возмутился он.

При этом Журавлев признался, что сам он человек неподготовленный к такому длительному походу – с непривычки оказалось трудно. «Тут диванные эксперты мне говорят, почему так мало в день проходишь – 25-30 км. А я иду по обочине с рюкзаком в жару. К концу дня тело горит. Плюс еще – кровососущие насекомые всех видов достают очень и очень сильно. Жажда – еще один фактор. В день я выпиваю 6-7 литров воды, вода тяжелая. Многие говорили, вот, вода в шаговой доступности. Но это когда на машине едешь. А мне до нее целый день идти где-то – по полям 30 км – и ни одного тенька», – отметил он.

Самыми трудными для него были первые три дня, когда сильно «смозолил ноги»: «Психологически сложно: идти далеко, борешься сам с собой. А тут еще мозоли – на одной ноге 10-11 насчитали. Я вынужден был зайти в Тугулым, поселок городского типа. Мне их там обработали, прокололи. И я на сутки задержался, чтобы как-то дать ногам зажить. Сменил обувь. Уже получше».

Сейчас Журавлев увеличил темп – идти легче, уже есть опыт. Кроме того, люди помогают, даже приезжают – дают воду, медикаменты. «Это очень сильно подстегивает. Назад пути нет. Мне надо дойти», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», чем ему, молодому человеку, не угодила пенсионная реформа, Журавлев подчеркнул: «Это нам кажется, что всегда будем молоды. Старость ко всем придет».

Сейчас перед молодыми, пояснил он, стоит более приближенный к их возрасту вопрос – «кто будет сидеть с их детьми, если бабушки и дедушки пойдут работать»: «А если ребенок приболел? Ведь сейчас за больничный никто нормально не платит. У меня, например, теща должна была через 2 года выйти на пенсию. То есть она еще успеет выйти. А у кого помоложе тещи, уже нет».

В этой ситуации, как считает Журавлев, каждому есть дело до реформы и каждый должен выразить протест в любой форме – «будь то акция гражданского неповиновения или прямое действие».

«Надо говорить об этом, надо людей побуждать. Дальше продолжаться так не может. Сейчас мы стерпим это повышение, потом нам еще что-нибудь придумают, – отметил он. – Идет такая война с нами, с народом, на уничтожение».

Говоря о перспективах массовых протестов, Журавлев выразил сомнения, что получится добиться отмены пенсионной реформы. По его словам, «государственная машина научилась проводить свои идеи в жизнь очень хитро, умело: работает штат профессиональных манипуляторов, технологов, и противостоять этому очень сложно».

«Создается впечатление, что они загнули максимально предельную планку по пенсионному возрасту, и сейчас выйдет добрый царь – немного ее снизит, до того уровня, до которого изначально планировали. Успокоится ли все на этом? Все-таки надеюсь, у людей сознание проснется. Может быть, не в этот раз, но в следующий», – считает Журавлев.

Он также напомнил, что в период борьбы с монетизацией льгот в 2000-х годах «атмосфера была другая, люди были позлее». Однако и нынешняя пенсионная реформа, по его мнению, не пройдет без последствий для властей и общества, хотя, возможно, по-настоящему сильно «Россию всколыхнет что-то другое».

Отметим, что в 2014 году Ростислав Журавлев воевал в Донбассе в составе батальона «Заря» – интербригад от партии «Другая Россия».

Москва, Ольга Ветрова

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