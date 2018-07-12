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Четверг, 12 июля 2018, 17:50 мск

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На выборах мэра Москвы зарегистрированы четыре кандидата

В предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы примут участие четыре кандидата, среди которых действующий столичный градоначальник Сергей Собянин. Сегодня он успешно прошел процедуру регистрации в качестве самовыдвиженца.

Мосгоризбирком также зарегистрировал еще троих кандидатов, преодолевших «муниципальный фильтр»: это Илья Свиридов от «Справедливой России» (собрал 112 подписей депутатов), Михаил Дегтярёв от ЛДПР (115 подписей муниципальных депутатов) и Вадим Кумин от КПРФ (114 подписей).

Кандидату от «Союза горожан», экс-владельцу компании «СУ-155» Михаилу Балакину было отказано в регистрации кандидатом, так как из 112 представленных подписей депутатов действительными признаны только 109 при необходимом минимуме 110, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что первоначально о своих амбициях занять кресло мэра Москвы заявили 33 претендента. Позже пятеро самостоятельно сняли свои кандидатуры и отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке, двоим отказано в регистрации в связи с недостающим пакетом документов, еще 21 утратил статус кандидатов в связи с непредоставлением в установленные сроки необходимых документов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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