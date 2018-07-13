Черчесов заинтересовал зарубежные клубы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после чемпионата мира по футболу заинтересовал целый ряд зарубежных клубов, в том числе одну из команд бундеслиги, пишет «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, российский специалист подходит бундеслиге по формату: он выступает за жесткую дисциплину и, к тому же, знает немецкий язык. Название клуба не сообщатся, но уточняется, что это не топ-команда.

Сейчас Черчесов остаются на посту сборной России и, вероятно, ждет предложения о продлении контракта.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

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