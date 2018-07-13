В Подмосковье пойман похититель церковных реликвий

В подмосковном Сергиевом Посаде задержан вор-рецидивист – охотник за церковными реликвиями. Злоумышленник проник в покои Свято-Троицкой Сергиевой лавры и украл оттуда золотые часы 1800 года, обрамленные бриллиантами, передает РЕН-ТВ.

В настоящий момент подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Сумму ущерба священнослужители оценить не смогли.

По данным издания, это не первое подобное преступление злоумышленника. Ранее мужчина отбывал срок за хищение прямо с алтаря бесценного Евангелия 18-го века.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.07.18

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