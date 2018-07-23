Плюс один: Мосгорсуд вернул на выборы мэра скандального строителя

Московский городской суд признал незаконным отказ столичной избирательной комиссии выдвиженцу от партии «Союз горожан», экс-владельцу строительной компании «Су-155» Михаилу Балакину в регистрации на выборах мэра Москвы, передает агентство «Москва».

Представитель Балакина Татьяна Лушникова просила суд удовлетворить исковые требования доверителя в полном объеме. «Все три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов, мой доверитель не присутствовал при проставлении подписей, что подтверждает, что они были проставлены без какого-либо давления», – заявила она в суде.

Примечательно, что представитель прокуратуры также просил суд удовлетворить исковое заявление Балакина. «Причины, связанные с внутрисемейными обстоятельствами, не могут служить основаниями для признания подписей недостоверными. Считаю, что административный иск подлежит удовлетворению, прошу обязать Мосгоризбирком зарегистрировать М.Балакина в течение пяти дней», – сказала представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр. Претендент представил 112 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, собранных в 111 муниципальных образованиях, что является достаточным количеством достоверных подписей депутатов для регистрации кандидата на должность мэра Москвы. Однако в Мосгоризбирком поступили заявления от трех депутатов с просьбой не учитывать их подписи.

Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал лишь четырех кандидатов на выборах мэра Москвы, которые пройдет 9 сентября. Это действующий столичный градоначальник Сергей Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» (собрал 112 подписей депутатов), Михаил Дегтярёв от ЛДПР (115 подписей муниципальных депутатов) и Вадим Кумин от КПРФ (114 подписей).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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