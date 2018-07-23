ЧП в Подмосковье: пропавшая девочка найдена мертвой в спортивной сумке

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело об убийстве 5-летней девочки. Тело малышки обнаружили сегодня в спортивной сумке вблизи железной дороги. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как установлено, девочка пропала накануне с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, причастного к убийству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.18

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