Пенсионная реформа: в ЦИК поступили документы о референдуме

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступили документы с инициативой проведения референдума против повышения пенсионного возраста. Как сообщила секретарь комиссии Майя Гришина, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», – сказала Гришина «Интерфаксу».

Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ направила в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Как сообщал «Новый День», инициатива правительства вызвала массовое общественное недовольство. Согласно опросам социологов, против пенсионной реформы выступают порядка 90% граждан. В регионах прошли массовые акции протеста.

Тем не менее, в середине прошлой недели Госдума усилиями парламентского большинства в лице «Единой России» одобрила документ в первом чтении.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя этот законопроект, высказался довольно туманно, отметив, что ему и ни один из предложенных вариантов не нравится, но нужно думать «о перспективе».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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