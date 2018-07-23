«Это всё дико»: пенсионная реформа – не предел, атака на социальные права продолжится

Заявления властей о том, что поздний выход на пенсию пойдет на пользу пожилым жителям России, являются крайне циничными и не имеющими отношения к действительности. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его оценке, «пенсионная реформа» – не предел. Если закон о повышении пенсионного возраста пройдет, Россию ждут и другие «антисоциальные изменения в законодательстве, в том числе и в трудовой сфере».

Как сказал Коновал, в профсоюзе медработников «жестко отрицательно» оценивают пенсионную реформу – не только в связи с проблемами, которые она создает для самих медработников, но и для всего населения. Пенсионные деньги, отбираемые у старшего поколения, могли быть потрачены на то же лечение даже в условиях, «если люди продолжают работать».

«Кто как не медработники сегодня четко понимают состояние здоровья большинства людей старшего поколения и отечественного здравоохранения?! Здоровье [населения] в значительной степени подорвано, бесплатные лекарства – скорее исключение из правил. Стоимость препаратов, которые люди приобретают самостоятельно, высока, не говоря о многих платных услугах, доля которых растет. Причем не только в частных, но и в государственных и муниципальных медучреждениях. Потому что этим организациям как-то нужно выживать в условиях недофинансирования», – подчеркнул Коновал.

Он также обратил внимание на ситуацию вокруг самих медработников, которые «в силу высокой ответственности и напряженности труда, имеют право на пенсию по выслуге лет, то есть на досрочную пенсию по трудовому стажу». «В сельской местности он составляет 25 лет, в городских условиях – 30 лет. И, кроме того, есть еще и льготные пенсии, касающиеся особо вредных условий труда. Хотя [условия труда] у всех медиков вредные, но есть еще категория медиков, которые [работают] в особо вредных [условиях]», – отметил Коновал.

Хотя авторы «пенсионного» проекта заявляют, что «ряд категорий сохранят возможность досрочного выхода, но большинству медработников срок тоже передвинется на 5-8 лет».

«То есть трудовой стаж сохранится, его не будут удлинять сам по себе, досрочный, но воспользоваться им можно будет позже на 5 лет для мужчин, на 8 лет для женщин. И это все выглядит дико, поскольку досрочная пенсия предполагает некую компенсацию за особое сложные условия труда. Ведь люди работают с ночными дежурствами, переработками, в условиях стресса, связанного с тем, что они борются за здоровье людей. Эта борьба далеко не всегда так легка и однозначна, и соответственно сказывается на психо-эмоциональном, физическом состоянии медиков», – констатировал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения.

При этом продолжительность жизни медработников, подчеркнул Коновал, «на треть ниже, чем в среднем большинства граждан».

Таким образом, по его мнению, «обесценивается сама идея досрочной пенсии по выслуге лет»: «То есть человек, проработавший 30 лет, не может воспользоваться ею, потому что ему сдвинули стаж. По логике, он же по своей профессии будет работать, соответственно тогда о каком досрочном выходе может идти речь? Или ему наше правительство предлагает бросить медицину и пойти в дворники или сантехники работать не по специальности, в чернорабочие?»

В последние годы, по оценке профсоюзного лидера, идет наступление и на другие социальные гарантии работников, связанные с «вредностью». Среди них – дополнительные отпуска, надбавки за «вредность», сокращенный рабочий день.

«Это тоже все сейчас убирается, уничтожается, ликвидируется через так называемую процедуру специальной оценки условий труда», – пояснил Коновал.

Он уточнил, что, в частности, спецоценку ввели и для медработников – «она пришла на замену аттестации рабочих мест». То есть, «теперь вредность надо подкреплять», при этом сами условия нередко таковы, что «ее сложно технически доказать», посетовал Коновал.

«С этим сталкиваются не только сотрудники противотуберкулезных диспансеров, – подчеркнул он. – Как вы замерите параметры, биологический фактор, если, скажем, «скорая помощь» выезжает в квартиры, участковые педиатры или терапевты ходят по домам? Там их рабочее место, в том числе, находится. А эти квартиры бывают самые разные, не говоря уже просто про опасность. Нередко там – социально неблагополучные категории проживают: бомжи, наркоманы, алкоголи. Пьяные разборки и т.д.»

Профсоюз «Действие», по словам Коновала, одним из первых выступил против реформы – соответствующее решение совета было принято еще в мае, чтобы поддержать кампанию, анонсированную Конфедерацией труда России «Народ против повышения пенсионного возраста».

Активисты, члены профсоюза участвуют в митингах, однако не в забастовках. С этим ситуация в стране совсем непростая. «У нас таково трудовое законодательство, что законную забастовку не только медикам, но и кому-либо организовать практически невозможно. И более того – запрещены политические забастовки. У нас предусмотрены забастовки солидарности – только в рамках локального трудового спора, коллективного спора между профсоюзом учреждения и администрацией учреждения. Вот там есть некая процедура, хотя и она как бы практически непреодолима. Поэтому у нас, если и проходят забастовки в стране, то, как правило, всегда признаются незаконными», – отметил профсоюзный лидер.

Соответственно, добавил Коновал, забастовки солидарности и забастовки с требованием внесения в законодательство или наоборот препятствование внесению каких-то поправок – «фактически находятся вне закона». И ни Конфедерация труда, ни ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России), которая тоже заявила о своем четком неприятии пенсионной реформы, «такой статичной борьбы не практикуют».

Как сообщил профсоюзный лидер, сейчас ставка делается на массовые уличные акции, и этого «было бы достаточно, если бы на улицу действительно вышли миллионы российских граждан». Однако тут протестам препятствует и сезон отпусков, и то, что кампания «разворачивается в сложных условиях законодательных ограничений на проведение публичных мероприятий в крупнейших городах, в том числе в столице».

«Планировалась 30-тысячная демонстрация в Москве, но власти ее практически запретили, – напомнил Коновал. – В настоящий момент Конфедерация труда России приняла решение перенести время массовых координационных акций, прежде всего в столице, на первую неделю сентября. А август потратить на то, чтобы выстроить более плотную координационную сеть по организации таких массовых акций. При этом будет поддержка любых информационная выступлений в августе и июле», – сказал он.

Комментируя заявления главы государства о реформе, Коновал отметил, что президент РФ «в очередной раз подвесил ситуацию». «Жестко не занял ни одну, ни другую позицию. И это означает – окончательное решение не принято, и первое лицо государства смотрит на реакцию общества, выжидая. То есть, если протесты в обществе будут нарастать и выливаться в какие-то публичные действия, то я уверен, что глава государства просто как гарант Конституции воспользуется своим правом и отклонит этот закон, отправит его обратно в Госдуму, тем самым обозначив свою позицию», – считает он.

Коновал также считает, что законопроект юридически противоречит Конституции РФ, которая «запрещает принимать в РФ законы, умаляющие или ухудшающие права граждан».

«Это не значит, что в принципе не может быть проведена такая реформа. Но не в отношении людей, которые уже начали трудовую деятельность. Определенные пенсионные обязательства государства перед ними уже возникли», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», почему депутаты в разных регионах, вопреки протестам, голосуют за реформу, Коновал сказал, что, прежде всего, это представители «партии власти», «Единой России», которая руководствует интересами чиновничества, номенклатуры. «И побеждает эта партия на выборах, благодаря административному ресурсу, отсутствию альтернативных, реальных конкурентных выборов. В этом смысле она мало зависит от мнения избирателей, от их позиции. Даже при отрицательном мнении большинства избирателей существуют технологии, которые позволяют за счет снижения явки, различных манипуляций продолжать сохранять большинство в региональных парламентах», – заявил он.

В том, что «единороссы» поддерживают инициативу правительства, которую возглавляет официальный лидер партии Дмитрий Медведев, как сказал профсоюзный лидер, «ничего удивительного нет». Однако, по его мнению, в этом такой вседозволенности есть и вина населения.

«Люди, которые по разным причинам отказывались голосовать за оппозиционные партии или просто саботировали свою явку на выборы, просто получают плоды своей позиции», – заключил Коновал.

Москва, Ольга Ветрова

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