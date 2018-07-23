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Понедельник, 23 июля 2018, 18:46 мск

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В Подмосковье задержан изверг, убивший 5-летнюю девочку

В Подмосковье задержан подозреваемый в зверском убийстве 5-летней девочки, а также в преступлении против ее половой неприкосновенности. Им оказался местный житель 1990 года рождения. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как известно, девочка пропала накануне в Серпухове с детской площадки возле дома, в котором проживала вместе с семьей. Несмотря на все усилия волонтеров, сразу начавших поиски, спасти ребенка не удалось – добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело девочки.

В настоящий момент в квартире подозреваемого идет обыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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