Крупный пожар в Подмосковье: сгорели торговые ряды и павильоны

Сегодня в подмосковном Щелковском районе произошел крупный пожар, площадь которого достигла 600 квадратных метров. Сгорели торговые ряды и павильоны около железнодорожной станции Монино.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 06:04 мск. К тушению пожара были привлечены 56 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 21 человек и 6 единиц техники.

В 7:30 возгорание было локализовано на 600 кв м, а 9:15 – ликвидировано открытое горение.

В МЧС уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

По данным Московской железной дороги, несмотря на крупный пожар вблизи станции Монино, движение поездов не приостанавливалось.

«Пригородные поезда выполняют рейсы по расписанию. По информации компании-перевозчика АО «Центральная ППК», турникетные павильоны работают в штатном режиме, никаких ограничений доступа к платформам нет», – подчеркивалось в сообщении МЖД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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