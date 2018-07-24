ЦИК завтра решит судьбу референдума против пенсионной реформы

В среду, 25 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит вопрос о проведении референдума против пенсионной реформы. Согласно опубликованной повестке для заседания, выступающим по теме значится секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Как сообщал «Новый День», 17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Согласно официальной процедуре, для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны. На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.

Как известно, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей.

Инициатива правительства вызвала массовое общественное недовольство. Согласно опросам социологов, против пенсионной реформы выступают порядка 90% граждан. В регионах прошли массовые акции протеста.

Тем не менее, в середине прошлой недели Госдума усилиями парламентского большинства в лице «Единой России» одобрила документ в первом чтении.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя этот законопроект, высказался довольно туманно, отметив, что ему и ни один из предложенных вариантов не нравится, но нужно думать «о перспективе».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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