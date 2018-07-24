СМИ: в Москве жертвой преступников стала дочь сахалинского губернатора

В Москве преступники обокрали квартиру, где проживает 19-летняя дочь губернатора Сахалинской области Алиса Кожемяко. Добычей преступников стала шкатулка с 18 тысячами долларов, передает РБК со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, квартира расположена в самом центре столицы – на Новом Арбате.

Потерпевшая сама обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, сахалинский губернатор Олег Кожемяко находится на посту главы региона с 2015 года, с октября 2008 до начала 2015 года был губернатором Амурской области.

Москва, Ольга Ветрова

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