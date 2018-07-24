«Хотели, как лучше»: в штабе кандидата на пост мэра Москвы переворот

Избирательная кампания по выборам мэра Москвы обрастает новыми скандалами. В предвыборном штабе кандидата от КПРФ Вадима Кумина произошел переворот: вместо известного политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко кампанией будет руководить внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова – депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

Некоторые наблюдатели отмечают, что все дело в деньгах: ни коммунисты, ни «Левый Фронт» не допустят, чтобы бюджеты избирательной кампании не конролировались ими самими. Однако Леонид Зюганов заверил (цитата по газете «Коммерсантъ»), что «никаких конфликтов в штабе не было»: «Олег Бондаренко дал старт кампании, а сейчас отойдет на второй план, так как мы уже меньше нуждаемся в политтехнологиях».

Бондаренко в интервью корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил, что принял решение остаться персональным политконсультантом Кумина.

«Я осуществил стартап избирательной кампании, вместе с коллегами разработали план-график кампании, тематические линии, событийный календарь. Теперь всем этим могут заниматься партийные товарищи, оставшиеся в штабе. По просьбе Вадима Кумина я принял решение остаться его персональным политконсультантом, но прежняя работа во главе избирательного штаба закончена по независящим от меня и кандидата обстоятельствам», – сказал политолог.

При этом Бондаренко отметил, что «поженить команду профессиональных технологов в лице таких высококлассных специалистов как Илья Гращенков, Алена Август, Михаил Голованов, Сергей Комаров, Александр Иванников, Инна Звягинцева с командой профессиональных революционеров изначально было оптимистической задумкой, на деле же оказалось невозможным в принципе». «А работать в режиме интриг и подстав я не привык. Потому посчитал разумным отойти в сторону и дать возможность желающим самореализоваться», – добавил он.

«Новый начальник штаба Леонид Зюганов, несмотря на свою молодость, имеет опыт победы в одномандатном округе на выборах в МГД, и хорошую организаторскую жилку. Уверен, у него получится реализовать наши наработки. Со своей стороны буду готов ему всячески помогать», – заключил Бондаренко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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