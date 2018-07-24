«Пенсионный» референдум: власть оказалась в «неудобном» положении

Инициатива по «пенсионному» референдуму ставит власть в неудобное положение: разрешить его – значит проиграть, отказать – нажать на курок неповиновения. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал член исполкома «Левого фронта» Леонид Развозжаев, комментируя предстоящее 25 июля заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, где будет рассматриваться вопрос о всенародном голосовании против повышения пенсионного возраста.

«Считаю, Геннадий Зюганов уже вынес и поджёг свою долю резиновых покрышек, – заявил Развозжаев. – Власть никогда не сможет продавить на общероссийском референдуме повышение пенсионного возраста. Тут не помогут никакие фальсификации, шоу Малахова, Киселёва и Соловьёва». Даже «под дулами автоматов», подчеркнул Развозжаев, жители России не проголосуют «за» реформу.

Он напомнил, что по условиям референдума властям придётся проводить дебаты на эту тему на центральных телеканалах, и «аргументы левых – железобетонные и понятные большинству россиян».

При этом отказ в референдуме, по оценке Развозжаева, грозит «общероссийскими акциями протеста – с горящими покрышками, забастовками, столкновениями с силовыми структурами и т.д», так как «народ придет в бешенство».

Как считает активист, в это смысле Зюганов, КПРФ и поддержавший референдум «Левый Фронт» «одним махом сделали для начала активных событий больше, чем либералы за последние десять лет при вливании в них сотен миллионов долларов».

«Хотел обострения Зюганов или нет, мне неизвестно, но повторюсь: свои покрышки он уже подкатил к стенам Кремля», – заявил Развозжаев.

Он не сомневается, что в Кремле перепуганы реакцией общества «на попытку устроить геноцид пожилого населения России».

«В этом смысле у нас есть огромные шансы для того, чтобы не допустить принятия данной реформы. Для этого всего лишь нужно быть активнее в общественно политическом смысле», – пояснил Развозжаев.

По его мнению, нужны многотысячные акции протеста. Так, если 28 июля на митинг против пенсионной реформы, организованный левыми силами в Москве, выйдет 200 тысяч человек и тысячи – в России, «то не будет не только пенсионной реформы, а падёт и неолиберальное правительство Медведева».

«Создадут правительство народного доверия и введут прогрессивную шкалу налогообложения, – прогнозирует он. – Власти у нас очень боятся прямого столкновения с народом и при серьёзном нажиме начнут сдавать интересы друг друга, грызть друг друга, как крысы в бочке».

Правительство, по мнению Развозжаева, изначально задало «высокую планку» возраста выхода на пенсию, чтобы президент РФ имел возможность снизить её. Однако активист призывает «не идти на эту уловку», и «твёрдо бороться против повышения пенсионного возраста».

По его словам, не стоит обольщаться и надеяться на какие-то юридические аспекты.

«По сути, эта реформа нарушает дух Конституции, но букву закона они будут трактовать так, что никакой суд в этой судебной системе мы никогда не выиграем. Надо понимать, что это их суд, их законы, их система силовых структур. К народу, то есть к 99% гражданам России, эти институты не имеют никакого отношения – в смысле нашего влияния на их деятельность, даже при лучших юристах», – подчеркнул он.

Ответ народа и перспектива для победы, уверен Развозжаев, может находиться «только в плоскости акций гражданского протеста, законных, но принципиальных многотысячных» – «никаких иных рычагов влияния у нас в стране нет и пока быть не может».

«Всё остальное должно лишь дополнять уличный протест. Собственно попытка провести референдум всего лишь подливает масло в огонь народного недовольства и, повторюсь, в этом смысле данный ход, хоть и прост, но гениален», – заключил Развозжаев.

Москва, Ольга Ветрова

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