Крушение самолета в Подмосковье: есть погибшие

Сегодня в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли. ЧП произошло в Серпуховском районе на аэродроме «Дракино».

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение об инциденте поступило в 15:40 мск. В ходе проверки было установлено, что при проведении полета во время третьего разворота произошло падение частного многоцелевого учебно-тренировочного самолета ZLIN-326 №РА-2801.

«В результате падения возгорания не последовало, разрушений жилых строений и построек нет», – уточнили в МЧС и отметили, что в результате ЧП есть пострадавшие.

Источники «Интерфакса» уточнили, что в результате крушения два человека погибли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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