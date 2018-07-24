КПРФ не исключает отказ в «пенсионном» референдуме: решение может стать политически мотивированным

Московская избирательная комиссия не высказала формальных претензий к документам, которые поступили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России от инициативной группы КПРФ на проведение «пенсионного» референдума. Однако реально ли провести плебисцит до принятия скандального закона – «и да, и нет». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, комментируя возможные варианты решения Центризбиркома, который 25 июля рассмотрит вопрос о всенародном волеизъявлении против повышения пенсионного возраста.

Обухов отметил, что у Кремля и «Единой России» есть «большие возможности административного влияния на ЦИК и региональные власти, чтобы заблокировать инициативу» референдума.

С другой стороны, по его словам, ко второму чтению в Госдуме, отложенному на осень, «можно развернуть активную гражданскую кампанию общественного давления на партию власти». «Если масштаб поддержки такой кампании будет значительным, то проведение референдума в такой ситуации будет и для власти, и для противников пенсионной реформы однозначно позитивным выходом из данной кризисной ситуации», – считает секретарь ЦК КПРФ.

Предстоящее решение по референдуму, по оценке Обухова, наверняка может быть политически мотивированным – «к формулировке вопроса на референдум можно придраться как угодно». «Поэтому ждем завтрашнего заседания ЦИК и будем анализировать его решение», – добавил он.

Вместе с тем политик напомнил, что собрание региональной инициативной группы по проведению референдума прошло в Москве 16 июля. Сам созыв был инициирован КПРФ, хотя в состав вошли представители различных общественных организаций.

«Собралось 150 человек – активистов КПРФ, организаций дольщиков, «Детей войны», профсоюзов. 17 июля в Мосгоризбирком отправлены все документы вместе с предполагаемым вопросом на референдум: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

В то же время Обухов уточнил, что сама процедура инициирования референдума является «очень сложной». Последний общенациональный референдум проходил в декабре 1993 года – не по действовавшему тогда закону РФСФР, а по указу первого президента РФ Бориса Ельцина, который «снизил планку принятия решения с 50 процентов голосов всех избирателей, до 50 процентов проголосовавших». С тех пор КПРФ неоднократно пыталась провести референдумы, но ЦИК РФ и Верховный суд «ставили крест на подобных попытках», напомнил Обухов.

Секретарь ЦК КПРФ также подчеркнул, что в случае согласования вопроса в ЦИК нужно будет собрать 2 млн подписей и образовать 43 региональные инициативные группы. Однако с этим проблем не возникнет – у КПРФ есть уже 70 таких групп, а проблем с подписями в поддержку референдума не возникнет.

«Параллельно сейчас идет общественный сбор подписей против пенсионной реформы. Активисты КПРФ уже собрали более 2 млн подписей. Так что, как только избиркомы разрешат собирать подписи официально, нашим активистам есть к кому обратиться с официальными подписными листами. В любом случае – общественный референдум в виде сбора подписей КПРФ будет продолжаться», – сказал Обухов.

Кроме того, он добавил, что на 28 июля намечена всероссийская акция протеста КПРФ против пенсионной реформы. По словам Обухова, уже сейчас видно, «что она будет массовая, так как на «разогревающие» акции протеста в регионах, проводимые компартией, уже выходит не 200-300 человек как в июне, а по несколько тысяч человек».

Общественное недовольство «Единой Россией» как проводником решения о грабительской пенсионной реформе, уверен коммунист, будет нарастать, а давление граждан – усиливаться.

«Если партия власти решит игнорировать этот протест, то политические издержки для нее будут очень высоки», – заключил Обухов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.07.18

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