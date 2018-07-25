Гендиректор НПО имени Лавочкина заподозрен в крупном мошенничестве: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Речь идет мошенничестве – хищении в особо крупном размере денежных средств «путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Как сообщается, Лемешевский подал в отставку со 2 августа, а и.о. руководителя НПО назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

В настоящий момент обыски проводятся по месту жительства фигурантов, а также на самом предприятии. Однако мера пресечения им пока не избрана.

Отмечается, что «Роскосмос» оказывал и продолжает оказывать содействие в расследовании. По указанию гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина «проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО Лавочкина», которая завершится 3 августа. Ее материалы после доклада направят следствию.

Глава Роскосмоса также распорядился о ежегодной аттестации руководителей предприятий и отрасли в целом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.07.18

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