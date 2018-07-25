Шантажисты требуют выкуп с «Домодедово» и грозят взломом систем

Столичный аэропорт «Домодедово» подвергся шантажу со стороны хакеров. Письмо с угрозами поступило на электронную почту контакт-центра аэропорта. Злоумышленники требуют несколько сотен биткоинов, а в противном случае обещают вмешаться в работу его навигационных систем.

«Угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта, утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», – сообщил «Интерфаксу» источник в администрации аэропорта.

Как сообщается, в настоящий момент администрация усилила меры безопасности в терминале и на летном поле. Предприняты усиленные механизмы контроля, «чтобы безопасность пассажиров не подвергалась угрозе».

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. Этот случай – не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», – подчеркнули «Новому Дню» в пресс-службе «Домодедово».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.07.18

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