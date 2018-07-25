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Среда, 25 июля 2018, 12:53 мск

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ЦИК решил перенести обсуждение «пенсионного» референдума

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ исключила из повестки дня сегодняшнего заседания вопрос о проведении всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Резонансная тема предположительно будет рассмотрена в пятницу, 27 июля.

«Вопрос о референдуме мы решили рассмотреть в пятницу на отдельном заседании, на котором он будет единственным», – сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев, слова которого приводятся на официальном сайте КПРФ.

Накануне утром на сайте ЦИКа появилась повестка заседания комиссии на среду, 25 июля, в ней рассмотрение вопроса о возможности референдума фигурировало, однако затем этот пункт исчез из анонса.

17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума. На него предлагается вынести вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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