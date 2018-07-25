Россия живёт в условиях ресурсного проклятия

В России сосредоточено слишком много природных ресурсов, которые стали для страны «проклятием». Об этом заявил вице-премьер РФ по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая в Совете Федерации. По его оценке, появление заброшенных сельхозземель появляется из-за их невостребованности.

«Мы живём в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем», – цитирует его слова RNS.

Вице-премьер считает, что такая ситуация может являться источником русской ментальности. «Отсюда, возможно, такая психология и ментальность (у россиян), отношение к ресурсам», – заявил Гордеев.

Он также отметил, что заброшенные сельскохозяйственные земли появляются в стране из-за невостребованности зерна на внутреннем рынке.

«Мы видим, сколько пашен не используются. Когда мы обсуждаем тему санкций (к владельцам этих территорий) вплоть до штрафов и отъёма земли у нерадивых сельхозпроизводителей... конечно, корень зла экономический. Когда производишь продукцию, и она никому не нужна – так и пустеет земля», – заявил он.

При этом вице-премьер напомнил о рекордных объемах экспорта зерна в прошлом году. «Мы произвели большое количество зерна на экспорт – впервые за всю историю России и СССР экспорт в рамках сельскохозяйственного года превысил 50 млн тонн», – сказал Гордеев и отрапортовал о завершении процесса импортозамешения в сельском хозяйстве. Последнее утверждение регулярно оспаривают неправительственные экономисты, отмечая, что агропромышленный комплекс поставлен в сложные условия недофинансирования, в том числе, со стороны правительства РФ.

На это обратил сегодня первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, который раскритиковал министерство сельского хозяйства за низкий уровень исполнения бюджета.

«Парламент ведёт большую работу, чтобы выбивать каждый миллион рублей. Вот итоги 2017 года, чтобы сделать затравку. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 12,4 млрд рублей. Не использовано 5,4 млрд рублей на льготное кредитование и почти 5 млрд – на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам. Выступая каждый раз, вы просите дополнительных денег по этим направлениям», – обратил внимание Гордеева Федоров.

Сенатор отметил, что по итогам первого полугодия 2018 года Минсельхоз освоил только 12% средств, выделенных на технологическую модернизацию. «И мы просим выделить ещё денег Минсельхозу на техническую и технологическую модернизацию. Из 10 выделенных миллиардов использован только миллиард рублей», – констатировал сенатор.

Федоров подчеркнул, что на борьбу с ветеринарными заболеваниями направлено только 8% от выделенных средств. «На противоэпизоотические мероприятия освоено только 8% от выделенных средств. Мы видим, что происходит по стране», – отметил он.

Вице-премьер РФ на это ответил, что был назначен только в 2018 году и не отвечает за 2017 год. «Наше преимущество – за 2017 год мы не отвечаем, можете критиковать», – сказал Гордеев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.07.18

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