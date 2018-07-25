Крушение самолета в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственной комитет возбудил уголовное дело (ч. 3 ст. 263 УК РФ) по факту крушения в подмосковном Серпуховском районе легкомоторного самолета – «ZET-326», произошедшего накануне днем вблизи аэродрома «Дракино». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, ЧП произошло накануне примерно в 15 часов 20 минут. Следствием установлено, что в ходе выполнения полета при осуществлении правого разворота воздушное судно потеряло скорость, произошло его сваливание, в результате которого самолет упал на землю. На борту находился командир воздушного судна – летчик-испытатель 3 класса и представитель собственника самолета – пилот-инструктор. Оба погибли.

Среди версий, которые рассматривает следствие – неисправность техники, в том числе отказ двигателя, ошибка в действиях пилота, а также погодные условия.

«Следователями с участием специалиста Росавиации осмотрено место крушения воздушного судна, а также сам самолет. Кроме того, был проведен ряд следственных действий на месте базирования воздушного судна – аэродроме Дракино Серпуховского авиационно-спортивного клуба, где изъяты документы и электронные носители информации», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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