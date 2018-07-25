Участники Pussy Riot «награждены» штрафами за ношение полицейской формы

Сегодня мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в 1,5 тысячи рублей участникам панк-группы Pussy Riot за незаконное ношение полицейской формы, в которой они выбежали на футбольное поле во время финала чемпионата мира по футболу.

Суд признал Ольгу Пахтусову, Ольгу Карачеву, Веронику Никульшину и Петра Верзилова виновными в совершении административных правонарушений и постановил конфисковать использованную в акции полицейскую форму, передает РАПСИ.

Ранее Никульшина, Пахтусова, Карачева и Верзилов были признаны Хамовническим судом виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 20.31 (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Каждому из активистов было назначено по 15 суток административного ареста и запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трёх лет.

Pussy Riot приобрели широкую известность в феврале 2012 года, когда ее участницы пришли в храм Христа Спасителя в Москве и провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой резонанс.

Позднее три участницы акции – Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам колонии общего режима за хулиганство.

Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.07.18

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