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Четверг, 26 июля 2018, 11:51 мск

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«Жертва» пенсионной реформы? Высокопоставленный «единоросс» уходит в отставку

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Известный политик, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, который не присутствовал на голосовании в Госдуме по законопроекту о повышении пенсионного возраста, намерен уйти в отставку с партийного поста, передает РБК со ссылкой на источники в «ЕР».

Сообщается, что Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство «Единой России» намерено его удовлетворить, а официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета. При этом об исключении из партии речи не идет, подчеркнул один из собеседников издания.

Примечательно, что Железняк взял больничный и отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Источники «Дождя» связали отсутствие Железняка с нежеланием поддерживать законопроект и утверждали, что неявка может грозить ему отставкой с партийного поста.

Между тем, судя по данным источников РБК, незадолго до голосования по резонансному законопроекту у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего появилось заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой.

За законопроект о повышении пенсионного возраста, помимо Железняка, не голосовали еще четыре депутата от «Единой России». 328 депутатов поддержали законопроект. Все непроголосовавшие также отсутствовали на заседании. Виталий Милонов объяснял неявку давно запланированным отпуском «по уходу за детьми», помощник Вячеслава Фетисова – командировкой депутата, помощники Николая Борцова и Дмитрия Юркова – болезнью парламентариев. Единственный депутат от партии власти, кто проголосовал против законопроекта, – Наталья Поклонская.

Москва, Анастасия Смирнова

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