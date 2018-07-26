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Четверг, 26 июля 2018, 11:50 мск

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«Модернизация»: на птицефабрике выпускали липовые брендовые духи

В Подмосковье полиция закрыла подпольный цех по производству брендовой парфюмерии, располагавшийся на территории птицефабрики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, общий ущерб компаниям-правообладателям оценивается в сумму более 60 млн рублей.

При осмотре помещений цеха сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов.

При этом у найденных духов были признаки подделки – некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции в России.

Всего полицейские изъяли около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч пустых флаконов, а также фурнитуру, используемую для изготовления подделок.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», предусматривающей до 2 лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает организаторов, а также места сбыта контрафактных духов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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