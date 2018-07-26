Генерал МЧС задержан за «продажу» губернаторского поста

Бывший первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Сергей Шляков задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следователи считают, что должность губернатора Ярославской области пыталась продать группа аферистов, в которую, помимо генерала, входили жители Подмосковья Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в июне. По версии следователей, аферисты нескольких лет обманом выманивали крупные суммы у одного из бывших чиновников из Ярославской области. Потерпевший успел поработать на посту заместителя главы региона, а также в Совете Федерации, но несколько лет назад после очередной смены власти в Ярославле ушел в отставку. Предположительно, экс-чиновник пытался вернуть былые позиции и проводил переговоры с якобы имеющими обширные связи во властных структурах «решальщиками» с августа 2015-го по март текущего года. Их итогом стала договоренность, что за крупную сумму он станет «высшим должностным лицом» области. При этом о подробностях «сделки» узнали сотрудники сотрудникам управления «Б» ГУЭБиПК МВД.

Точная сумма, на которую рассчитывали аферисты, пока не называется. Известно лишь, что это вознаграждение «свыше 1 млн рублей», а реальная – «могла быть больше в разы или даже в десятки раз». По данным источников «Интерфакса», речь идет о сумме, эквивалентной 50 млн рублей.

Как сообщается, накануне оперативники провели обыск в коттедж Шлякова в поселке Медвежьи Озера в Щелковском районе Подмосковья. Ни крупных денежных сумм, ни запрещенного оружия там не нашли. Генерала взяли под стражу на 48 часов в рамках ст. 91 УПК РФ. В четверг его должны доставить в Тверской суд для избрания меры пресечения.

Отмечается, что 62-летний генерал, участвовавший в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и прошедший много горячих точек, имеет множество государственных наград – ордена «За военные заслуги», Почета, «За заслуги перед Отечеством IV степени» и целый ряд медалей. По оценке экспертов, маловероятно, что суд отправит его в СИЗО.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.07.18

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