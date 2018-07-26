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Четверг, 26 июля 2018, 15:59 мск

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Интернет-педофилу, развратившему более десятка девочек, вынесен приговор

В Воскресенском районе Подмосковья педофил приговорен к 19 годам лишения свободы. 42-летний местный житель Игорь Люкин признан судом виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как установлено, с сентября и до момента задержания в марте 2017 Люкин вел в социальной сети переписку сексуального характера с 14 девочками в возрасте от 9 до 16 лет. Мужчина просил их за деньги прислать интимные фото, а, получив снимки, шантажировал и заставлял продолжать с ним общение, отправлять аналогичные кадры. При этом педофил угрожал распространить файлы среди друзей девочек.

О происходящем следственным органам стало известно во время допроса по другому делу.

Отмечается, что сложность при расследовании заключалась в количестве потерпевших, их возрасте и проживании в разных регионах страны, в том числе в Иркутской и Оренбургской областях. Всего было допрошено более 20 человек и проведено порядка 20 сложных экспертиз. Уголовное дело составило 11 томов.

По решению суда, отбывать наказание педофил будет в колонии строгого режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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