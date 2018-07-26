Криминал в СКР: вынесен приговор замначальнику управления собственной безопасности ведомства

Бывший замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александр Ламонов приговорен к 5 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 32 млн рублей. Мосгорсуд признал его виновным в получении взятки за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

Кроме того, Ламонов будет лишен специального звания полковник юстиции, передает РАПСИ.

Ранее обвиняемый свою вину признал и дал показания на сослуживцев. Его дело было выделено в отдельное производство. Процесс шел в закрытом режиме, без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Как сообщал «Новый День», заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были заключены под стражу вскоре после ареста Захария Калашова (Шакро Молодого) в июле 2016 года. Последний был признан лидером криминальной России и приговорен Никулинским судом Москвы к девяти годам и десяти месяцам заключения в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Ближайший соратник Шакро Андрей Кочуйков – к восьми годам и десяти месяцам заключения.

Как установил суд, в декабре 2015 года преступники прибыли в один из ресторанов на улице Родчельской и стали с применением насилия вымогать у его владелицы 8 млн рублей. Кроме того, с июня 2015 по август 2016 по поручению Калашова злоумышленники требовали 10 млн рублей у гендиректора крупного акционерного общества.

В апреле этого года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 миллионов рублей за получение взяток в особо крупном размере. Также суд лишил Максименко звания полковника юстиции и права занимать должности государственной службы на 3 года.

В середине июля стало известно о задержании бывшего глава столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, оторый также подозревается по делу Шакро Молодого. В начале года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток. На одном из судебных заседаний по делу полковника Максименко гособвинитель Борис Локтионов заявлял, что несколько высокопоставленных сотрудников комитета, в том числе Дрыманов, получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца). Тогда еще действующий глава столичного управления СКР Дрыманов, подавший в отставку в мае, все обвинения опровергал, а слова генерала Никандрова он называл «оговором».

Москва, Ольга Ветрова

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