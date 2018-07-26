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Четверг, 26 июля 2018, 20:09 мск

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В Подмосковье полицейский стал участником драки, его оппонент впал в кому: возбуждено дело

В подмосковном Павловском Посаде следователи приняли к производству уголовное дело о «причинении тяжких телесных повреждений посетителю ресторана». Конфликт разгорелся между полицейским и «группой гражданских лиц». Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел в ночь на 21 июля. По данным следствия, между посетителями заведения произошла потасовка, переросшая в драку. В результате полицейский оказался в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами головы, а его оппонент впал в кому.

По данным Life, в драке участвовало пятеро сотрудников ДПС. Отмечается, что полицейские поссорились с тремя клиентами бара, вышли на улицу, где произошла драка. Как сообщается, самые серьезные травмы получил 33-летний мужчина, у которого диагностировали перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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